Giugliano, il sindaco tiene le scuole aperte: pioggia di insulti

Dissociandosi dalla scelta di molti suoi colleghi sindaci, il primo cittadino di Giugliano Antonio Poziello ha ieri scelto di tenere le scuole comunali aperte. Una decisione che molti studenti non hanno apprezzato. In tanti, però, non si sono limitati al disappunto e hanno insultato pesantemente il sindaco sui social networks, proprio sul canale facebook attraverso il quale Poziello aveva condiviso la sua scelta.

Il livello degli insulti è estremamente basso, qualcuno si augura anche la morte del primo cittadino. Una valanga di offese che ha preoccupato lo stesso Poziello, che oggi ha commentato - allegando le foto degli studenti-haters: "Ecco i campioni di domani", scrive il sindaco di Giugliano. "Cosa alleviamo? Vien da chiederselo. Campioni o bulli? Se ragazzini delle scuole medie o superiori danno sfoggio di tal eloquio immaginifico perché arsi dal desiderio di saltare una giornata di scuola con la scusa del maltempo, non possiamo liquidare la cosa come semplice ragazzata. Non sono innocenti commenti".

"C’è da credere che verso i loro coetanei tale violenza verbale possa raggiungere livelli ancora più preoccupanti. Quel che è certo è che le scuole e le famiglie non ci fanno una bella figura, anzi. Se questi sono i cittadini di domani, abbiamo perso in partenza”.