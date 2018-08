Giugliano, piantagione di marijuana in casa: 149 piante

I finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno sottoposto a sequestro, nel comune di Giugliano in Campania, una piantagione “indoor” di marijuana allestita all’interno di un’abitazione. In particolare, a seguito di un’autonoma attività info-investigativa, i finanzieri del gruppo di Pozzuoli hanno scoperto, allestita in un vano seminterrato di un’abitazione della predetta cittadina, una serra artigianale ove erano presenti 149 piante di canapa indiana, alte tra i 60 cm ed 1 metro, nonché un complesso impianto di illuminazione ed areazione usato per intensificare la crescita.

Durante la perquisizione dell’abitazione è stata rinvenuta anche una pistola a salve priva del tappo rosso, modello magnum, calibro 380-9 mmk, con relativo munizionamento. Al termine dell’operazione, le fiamme gialle hanno sequestrato le piante, il locale con tutti i dispositivi elettrici presenti utilizzati per la coltivazione dello stupefacente e la pistola con relativo munizionamento.

Il responsabile, un cittadino italiano, è stato arrestato in flagranza di reato per coltivazione di sostanze stupefacenti e posto a disposizione della Procura di Napoli Nord.