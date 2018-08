Tragedia in famiglia a Giugliano, si indaga: incidente o omicidio preterintenzionale

I carabinieri indagano sul decesso di un 52enne di Giugliano, avvenuto nella notte nei pressi del corso Campano. L'uomo è morto dopo una lite in famiglia: era intervenuto per sedare una accesa discussione tra la sorella e il marito quarantenne, suo cognato. Il 52enne aveva, però, difficoltà respiratorie per precedenti problemi di salute, e camminava con una cannula alla trachea. I militari cercano di capire se l'insufficienza respiratoria è dovuta a un colpo ricevuto durante la lite con il cognato (e si indaga in questo caso per il reato di omicidio preterintenzionale) o a un incidente domestico.

Il quarantenne, cognato della vittima, si trova in caserma, a Giugliano, per raccontare la sua versione dei fatti. Carabinieri e magistratura valutano la sua posizione.