Morto per separare la sorella dal cognato. La donna: "L'ha ucciso mio marito"

Sembra sempre più probabile l'ipotesi omicidio per quanto riguarda il caso di Giugliano: questa notte un uomo di 52anni è morto al termine di un litigio in cui era intervenuto per proteggere la sorella dalla violenza del di lei marito. L'uomo, che ha problemi di salute, respirava attraverso una cannula tracheostomica. Durante la colluttazione, il cognato avrebbe - volontariamente o meno, è ancora da appurare - rotto il tubicino. L'uomo è morto in seguito a un arresto cardiaco.

A confermare l'ipotesi è la sorella della vittima, intervistata da il Mattino. La donna, sconvolta, racconta la terribile nottata. "che voleva difendermi. Gli ha spezzato ile mio fratello ha avuto un arresto cardiaco. Ero al lavoro, sono tornata e. Ha cominciato a offendermi, poi mi ha picchiato in maniera violenta e ha ucciso mio fratello", spiega la donna.