"Da qui se ne vanno tutti": fa discutere il post polemico di una giuglianese emigrata

In un gruppo facebook in cui sono molto attivi i cittadini giuglianesi spunta un post che diventa uno stracliccato focus group: “Sei di Giugliano se... anche tu hai dovuto lasciare la tua città per un lavoro” scrive una giuglianese che evidentemente si è allontanata da molti anni dalla sua città, sperando di raggiungere una stabilità economica che non è riuscita ad ottenere nel paese che le ha donato i natali.

Dalle statistiche numerosi sono i cittadini emigrati, alla necessità di lavorare siè aggiunto anche il bisogno di respirare aria più pulita (Giugliano è nel triangolo della Terra dei fuochi). Sono inoltre tantissimi i giuglianesi che hanno figli lontani da casa per studio. In molti nei commenti esprimono solidarietà e affetto per la propria terra, e elogiano chi ha avuto il coraggio di restare e scommettere ancora sul proprio futuro a Giugliano. Chissà il tempo a chi darà ragione.