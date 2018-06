Giugliano, un altro arresto nel clan Longobardi-Beneduce: in manette De Simone

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pozzuoli hanno arrestato Antonio De Simone, un 64enne del luogo già noto alle forze dell'ordine, domiciliato a Giugliano in Campania. Raggiunto da un Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura Generale di Napoli, dovrà espiare la pena residua di 6 anni e 2 mesi di reclusione per associazione per delinquere finalizzata all’usura e all’estorsione, reati aggravati da finalità del clan “Longobardi-Beneduce” commessi a Pozzuoli tra il 2011 e il 2013.

L’arrestato è stato tradotto nel Centro Penitenziario di Secondigliano.