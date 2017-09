Alimenti in pessimo stato di conservazione, nei guai un'azienda di Giugliano (VIDEO)

Gli agenti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato, all'interno di una azienda di Giugliano in Campania, un ingente quantitativo di alimenti in pessimo stato di conservazione, pronti a essere immessi sul mercato. Si tratta di una ditta completamente sconosciuta al fisco, un'azienda conserviera di prodotti ortofrutticoli e vino, senza alcuna autorizzazione commerciale o sanitaria. Nell'azienda lavoravano tre persone non assunte regolarmente.

L'intera struttura - circa 350 metri quadrati - è stata posta sotto sequestro, gli strumenti (pentole, bollitori, silos, vasche, impastatrici, insaccatrici) e i prodotti alimentari (15mila bottiglie di passata, salumi e insaccati, cento bottiglie di vino) sequestrati. Il responsabile dell'attività è stato segnalato all'autorità competente.