"Voglio un altro giudice, questo è juventino": l'avvocato napoletano chiede la ricusazione

Curioso retroscena a Marigliano, dove un avvocato napoletano ha chiesto la ricusazione del Giudice di Pace con una motivazione davvero insolita. "Da tempo si è creata una grave inimicizia perché il Dottore è sfegatato tifoso juventino", spiega l'avvocato nella lettera in cui chiede la ricusazione. "In più occasioni il Giudice parlava di calcio e ci sono state forti discussioni". Toccherà ora alla Corte d'Appello di Napoli decidere in merito alla domanda dell'avvocato .