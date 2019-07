Contatti con la camorra: in manette un giudice

Un magistrato del tribunale di Napoli e altre quattro persone sono state arrestate dalla polizia questa mattina. Secondo le prime informazioni assunte avrebbero avuto contatti con la camorra. L'indagine, denominata Operazione San Gennaro, è stata condotta dalla procura di Roma e vede i cinque indagati per varie accuse come corruzione nell'esercizio della funzione,corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e in atti giudiziari, traffico di influenze illecite, millantato credito, tentata estorsione e favoreggiamento personale.

Le persone coinvolte

Inoltre la Squadra mobile sta effettuando una serie di perquisizioni ai danni degli indagati. Il magistrato arrestato è Alberto Capuano, ex gip del tribunale di Napoli attualmente in servizio presso la sede distaccata di Ischia. In manette è finito anche il consigliere circoscrizionale della X municipalità (Bagnoli), Antonio Di Dio, l'imprenditore Valentino Cassino e Giuseppe Liccardo, pregiudicato ritenuto vicino al clan Mallardo di Giugliano. Agli arresti domiciliari è invece finito l'avvocato del foro di Napoli, Elio Bonaiuto. Tutti i dettagli dell'inchiesta verranno resi noti dal procuratore di Roma, Paolo Ielo nel corso di una conferenza stampa alle 12 in procura.

Seguono aggiornamenti