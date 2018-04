Sequestro di sei milioni di euro all'ex sindaco di Giugliano

L'ex sindaco di Giugliano ed ex consigliere regionale, Giovanni Pianese è finito nel mirino della Guardia di finanza. I militari hanno eseguito un sequestro di circa sei milioni di euro ai danni del politico. L'accusa ai suoi danni è di corruzione ed i fatti risalgono al 2011, periodo in cui era primo cittadino di Giugliano. A richiedere la misura è stata la Dda di Napoli ed è stata emessa dal Gip del tribunale partenopeo. Non è la prima volta che il patrimonio di Pianese subisce un sequestro.

Un altro provvedimento cautelativo è stato realizzato lo scorso luglio per 250mila euro. In quell'occasione il sequestro si riferiva ad un presunto evento corruttivo avuto con un imprenditore del posto per l'approvazione del piano di lottizzazione della zona di Lago Patria denominata “Ex terre di Ferlaino”. I militari approfondendo l'indagine hanno scoperto una sproporzione tra i possedimenti del politico e il suo reddito. Oggi sono stati sequestrati, infatti, cinque auto, otto immobili divisi tra Giugliano, Gaeta e Roccaraso, una farmacia, quote societarie e 22 rapporti finanziari nelle disponibilità di Pianese e della sua famiglia.