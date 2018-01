Lutto a Posillipo, si è spento Giovanni Pistone Agrillo: "Ci hai spezzato il cuore"

Posillipo in lutto per il decesso di Giovanni Pistone Agrillo, molto conosciuto nel quartiere, dove era soprannominato. La notizia è stata diffusa su diversi gruppi Facebook che seguono il quartiere come "Posillipo Doc" e "Nati al Casale di Posillipo".

Tanti i messaggi sulla bacheca dei figli di Agrillo, Giuseppe e Simone: "Rip Pistone ci hai spezzato il cuore". "Non ci credo, addio Pistone".