Vomero, controlli ai giovani: su 93 trovati 31 senza documenti e 9 in possesso di droghe

Tra piazza Medaglie d’oro e piazza dell’Immacolata nove ragazzi sono stati sorpresi in possesso di stupefacente. Un 20enne del Vomero e un 20enne di Materdei avevano nelle tasche un grammo di marijuana ciascuno; un 19enne del Vomero aveva una dose di hashish; stessa storia per 2 coetanee di piazza Arenella e dei Quartieri Spagnoli, un 20enne e un 27enne anche loro del Vomero e un 20enne di Marano. C’era una dose di cocaina invece nei jeans di un 19enne dell’Arenella.

Tra i 93 giovani controllati, 31 sono i minori che i carabinieri hanno sorpreso in giro a tarda ora senza documenti e quindi affidati ai genitori convocati in caserma. Sono stati controllati anche i veicoli in uso ai ragazzi: 21 gli scooter sottoposti a fermo per mancanza di copertura assicurativa o perché condotti da soggetti senza casco o sprovvisti di patente.