Decidono di fare una partitina all'interno dello stadio comunale: fermati e portati in caserma

Volevano probabilmente solo divertirsi, ma è finita maluccio per circa 20 giovani di Monte di Procida, ridente cittadina sul litorale puteolano. I ragazzi si erano introdotti, attraversando un terreno privato, nello stadio comunale Vezzuto Marasco. Qui volevano mettere in scena una partitina in una cornice più suggestiva del solito campetto. E invece, poco dopo, sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia Locale - come riferisce Cronaca Flegrea. I giovani sono stati identificati e accompagnati in caserma: hanno dovuto spiegare le loro intenzioni e il motivo del loro gesto.

Tecnici sono ora al lavoro per capire se qualcosa, all'interno dello Stadio, è stato danneggiato dai ragazzini. I carabinieri vogliono capire se i giovani, come sembra, erano lì solo per giocare, o se possono essere in qualche modo associati ai teppisti che negli ultimi giorni sono entrati nell'impianto danneggiandolo.