Fermati cinque giovani armati al Vomero: la scoperta

Ieri notte gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in viale Michelangelo, presso un distributore di carburante, tre scooter con a bordo dei ragazzi che, alla vista dei poliziotti, hanno cercato di dileguarsi.

L'inseguimento

Gli agenti sono entrati nell’area di servizio riuscendo a bloccare i giovani che sono stati trovati in possesso di una pistola Beretta calibro 7.65 con matricola abrasa ed armata con sette proiettili, di cinque bustine di marijuana per un peso complessivo di oltre sei grammi e di 1466 euro. Due 21enni, un 20enne, un 23enne e un 17enne, tutti noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ricettazione e porto abusivo di armi.