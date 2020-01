Due giovani accoltellati nella notte di Capodanno

Un 26enne è stato accoltellato la scorsa notte a Napoli. Il giovane è stato medicato all'ospedale Loreto Mare per ferite da arma da punta e taglio al torace, all'addome e alla gamba destra. Non sono ancora chiare le circostanze nelle quali è avvenuto l'accoltellamento. Indaga la Polizia di Stato. Secondo quanto riferito dall'Asl Napoli 1, in particolare dal direttore generale Ciro Verdoliva, anche un altro giovane sarebbe stato accoltellato nella notte. Medicato sempre al Loreto Mare, sarebbe stato coinvolto in un episodio distinto da quello del 26enne.