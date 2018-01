Si avventura sul Monte Somma e resta ferito: ritrovato 29enne

E' stato ritrovato il giovane di 29 anni che nel pomeriggio di ieri si era avventurato sul Monte Somma restando ferito. A darne notizia è il Sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno.

"Vogliamo ringraziare per l'egregio lavoro svolto - dice il primo cittadino - il nucleo di protezione comunale che ha coordinato i soccorsi, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia Municipale, la Misericordia, la Croce Rossa Italiana - Sede di Somma Vesuviana, le associazioni locali di protezione civile "Protezione Civile Cobra Due" e "Protezione Civile Corpo Volontari di Pronto Intervento Somma Vesuviana", il soccorso alpino e speleologico della Regione Campania, i cittadini che esperti del percorso che porta al Ciglio si sono messi a disposizione per ritrovare il giovane. Sul posto per ore, insieme ai soccorritori, anche il vicesindaco Di Palma fino all'ultimazione delle operazioni di salvataggio".