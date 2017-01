Torre Annunziata, 21enne scomparso: l'appello

Manca a casa da 22 ore e i familiari ne hanno già denunciato la scomparsa ai carabinieri. Sono momenti di angoscia quelli che stanno vivendo i familiari di Giovanni Bottiglieri, 21enne di Torre Annunziata che manca dalla propria abitazione di via Dante da ieri mattina. Il giovane non è rientrato a pranzo dopo essere uscito di casa poche ore prima. Con sé non ha portato il cellulare e il dettaglio accresce l'ansia e la preoccupazione dei suoi cari.

Sui social network è cominciato il “tam-tam” per riuscire a rintracciarlo e sono stati gli stessi familiari a lanciare l'allarme su Facebook diffondendo la sua foto. Il giovane è uno studente e frequenta l'università a Napoli. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia oplontina che stanno valutando le possibili cause di un possibile allontanamento da causa non trascurando nessuna pista.