19enne cammina in strada a Napoli brandendo un coltello: arrestato

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti nella mattinata di domenica in via Cosenz a Napoli per la segnalazione di una persona che camminava brandendo un coltello.

I poliziotti, con il supporto di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno rintracciato l’uomo in via Sempreviva a Loreto e questi, alla loro vista, li ha minacciati con un coltello. Solo dopo una colluttazione, il giovane è stato bloccato e l’arma, dalla lama lunga 30 cm, è stata sequestrata.

Un 19enne di nazionalità gambiana, con precedenti di polizia, è stato arrestato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale.