Giovane accoltellato in discoteca: è in terapia intensiva

Intorno alle 4 e 30 in un locale di via Coroglio un 20enne incensurato è stato ferito all’addome con un oggetto appuntito. L’aggressione sarebbe scaturita dopo una banale discussione nata sulla pista da ballo del locale. Il ragazzo è ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Paolo.

Le condizioni della vittima

Non è in pericolo di vita ma sarà presto sottoposto ad un intervento chirurgico. In corso accertamenti per risalire all’identità dell’aggressore. Le indagini sono state condotte dalla compagnia dei carabinieri di Bagnoli.