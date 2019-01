Devastate le giostrine di piazza Poderico: "Danno fastidio i bimbi che giocano"

Nella notte di Capodanno le giostrine comunali di Piazza Poderico sono state vandalizzate. Lo rende noto l'ex consigliere municipale Enrico Cella, presidente dell'associazione civica 'Vivere il quartiere'. I responsabili hanno preso di mira gli scivoli, schiodando la ringhiera di legno che serve a evitare cadute dall'alto. Alcuni residenti sono intervenuti, ripristinando la ringhiera e aggiustando parte dei giochi vandalizzati. "Non è la prima volta", denuncia Enrico Cella. "Evidentemente a queste persone danno fastidio anche i bambini che giocano. Bisogna intervenire al più presto per mettere in sicurezza i luoghi. Facciamo appello al Sindaco di Napoli e alla Municipalità: le giostrine siano rimesse in funzione e che in quell'area ci siano più controlli".