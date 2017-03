Giornata vittime di mafia: Torre Annunziata dedica loro una strada

Il 21 marzo, primo giorno di primavera, anche per legge italiana è la "Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie". La Camera ha approvato all’unanimità l’istituzione della giornata per ricordare le vittime di tutte le mafie; una celebrazione che ha reso norma l’iniziativa che già da vent’anni si svolgeva grazie all’Associazione Libera. Anche Torre Annunziata ha scelto di dedicare la strada nota per Palazzo Fienga, via Bertone, alle vittime oplontine. Lo ha confermato il sindaco Giosuè Starita che stamattina ha incontrato gli alunni dell'istituto “Giancarlo Siani”.

«I morti innocenti di camorra sono troppe ferite aperte nella pelle delle nostre città. Chiedono giustizia, vogliono che le pistole tacciano, che possano riposare in pace. E’necessario che non vengano dimenticati.Noi non dimentichiamo Matilde Sorrentino, non dimentichiamo Giuseppe Veropalumbo, non dimentichiamo tutti gli uomini e le donne senza colpa che sono state uccise dalla camorra.

Per questo alle vittime innocenti di camorra intitoleremo una strada, quella di via Castello, dall'intersezione con via Bertone e via Roma. Per ricordarli, sempre. Perché la nostra azione sia sempre improntata alla lotta a tutte le mafie, alle corruzioni, alle illegalità e alla povertà. Come ho già detto, coltivare il ricordo di quanto accaduto serve sempre da sprone perché certe cose non accadano più, e si creino le condizioni sociali per scongiurarle.

A ragazzi delle scuole di Torre, riuniti per questa giornata all’istituto Siani, ho ricordato che la vera risposta alla camorra è quella di fare, ognuno di noi, il proprio dovere. Essere buoni cittadini, rispettare le regole, sempre. Questa è la vera essenza della democrazia, da qui parte tutto. Piantare questo seme nei bambini è la cosa più importante che ci permetterà, presto, di sconfiggere la camorra e il malaffare».