Centinaia di studenti ricordano la Shoah: un ulivo piantato in piazza Nazionale

Un ulivo per ricordare la persecuzione degli ebrei durante la Seconda guerra mondiale. In piazza nazionale, centinaia di studenti si sono dati appuntamento, insieme ai rappresentanti istituzionali della IV Municipalità e della Comunità ebraica napoletana per piantare un albero in ocasione della Giornata delle memoria per la Shoah. Un'iniziativa che ricorre nell'anno dell'ottantesimo anniversario della promulgazione delle leggi raziali in Italia.