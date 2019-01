Giornata delle memoria, Napoli ricorda le vittime dell'Olocausto

Si celebra oggi, 27 gennaio, la Giornata della Memoria dedicata come ogni anno alle vittime dell'Olocausto.

La manifestazione riguarderà tutta Italia, con commemorazioni, incontri e mostre. Il calendario delle iniziative a Napoli è, per l'occasione particolarmente fitto.

Innanzitutto alle 11, in via Luciana Pacifici, ci sarà la cerimonia in ricordo di Luciana Pacifici, vittima delle leggi razziali. Sarà presente il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che deporrà una corona di alloro.

Tra i più significativi eventi, la mostra "1938-1945 La persecuzione degli ebrei in Italia - Documenti per una storia" alla Camera di Commercio. Patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e organizzato dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Napoli in collaborazione con il Centro di documentazione Ebraica Contemporanea (Cdec), è un percorso espositivo intorno a pannelli tematici che ricostruiscono le campagne antisemite promosse dal regime fascista e giunte – nel settembre 1943 – ad arresti e deportazioni in accordo col regime nazista.

Al Circolo Ufficiali della Marina Militare, inoltre, è previsto un evento dal titolo "Note e versi per la shoah al femminile a cura di Suzana Glavas". Promosso dall'associazione Mozart Italia-Napoli, sarà incentrato sulla vita di tre poetesse ebree che vennero uccise nel corso delle persecuzioni razziali in Ungheria, in Ucraina-Polonia e Romania.