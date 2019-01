Arriva la giornata del pizzaiuolo: pronta la pizza speciale

Due grandi tradizioni di napoli unite insieme. La pizza e il fuoco di Sant'Antonio si uniscono per la prima giornata cittadina del pizzaiuolo. Il 17 gennaio si celebra la ricorrenza deliberata dal Comune di Napoli qualche mese fa. Per l'occasione, i pizzaiuoli napoletani aderenti sforneranno la pizza Sant'Antuono, che oltre ali ingredienti della tradizionale margherita, aggiungerà salsiccia, ricotta e salame piccante. L'abbinamento vuole ricordare la lasagna, in quanto la festa dedicata al Santo celebra l'inizio del periodo di carnevale.