Giornata dei morti tra code in automobile, parcheggiatori abusivi e degrado del cimitero

La giornata dedicata ai morti a Napoli non è mai una giornata come le altre. Migliaia i cittadini che si sono mossi fin dalle prime ore del mattino per rendere omaggio ai propri cari. Un oceano di persone che ha reso necessario un piano traffico ad hoc. Un piano che ha creato diversi disagi alla circolazione. All'altezza della Doganella, infatti, il blocco dei vigili urbani ha impedito l'accesso al cimitero nuovissimo e quello monumentale.

