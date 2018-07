Si incatenò al Centro Paradiso per chiedere l'arrivo di Maradona: Pianura piange Giorgio Dalena

Lo conoscevano come Giorgio "Sett' muglier". Giorgio Dalena, uomo molto noto nel quartiere di Pianura, è morto ieri. Dalena era conosciuto e benvoluto soprattutto per il suo viscerale attaccamento alla squadra del Napoli, che lo portò, nell'estate 1984, a incatenarsi all'esterno del Centro Paradiso di Soccavo. Giorgio chiedeva, con un altro noto personaggio pianurese, 'Vastiano', l'arrivo del Pibe de Oro a Napoli. "Giorgio lascia un grande vuoto tra i tanti amici e parenti che l’hanno conosciuto ed amato.Pianura piange per la scomparsa di un popolare e simpaticissimo personaggio", così viene ricordato Dalena sul gruppo Pianura e dintorni.

"Buon viaggio Giorgio, ti aspetta la tua ultima trasferta"