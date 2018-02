Rapinatore ucciso, il gioielliere: "Mi sento male. Non avevo mai sparato prima"

Luigi C. ha ucciso Raffaele Ottaiano, il rapinatore che si era introdotto nella gioielleria di famiglia a Frattamaggiore sabato sera. Per il 30enne è scattata l'accusa di omicidio colposo, per atto dovuto della magistratura, in attesa che venga chiarita la dinamica della rapina culminata con il colpo di arma da fuoco mortale esploso contro Ottaiano.

Luig, subentrato al padre Angelo alla guida della gioielleria è ancora molto scosso: "Non avevo mai sparato a nessuno. Mi sento male", sono state le uniche parole rivolte dal 30enne al Messaggero.

Il sindaco di Frattamaggiore Marco Antonio Del Prete ha convocato per oggi la conferenza dei capigruppo consiliari per fare il punto della situazione dopo la rapina. "Frattamaggiore è tranquilla e vive di commercio. Le forze dell'ordine già fanno tanto ma bisogna aumentare la percezione di sicurezza".