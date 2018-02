Rolex e gioielli in oro non dichiarati, denunciato un gioielliere dei Quartieri Spagnoli

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Montecalvario hanno denunciato in stato di libertà un gioielliere per il reato di ricettazione. Ieri mattina i poliziotti hanno controllato una gioielleria dei Quartieri Spagnoli in Vico Lungo Gelso. L’attività di controllo svolta dagli agenti ha consentito di rinvenire e sequestrare dapprima in un piccolo deposito oltre 4 kg di tabacchi lavorati esteri mentre in una cassaforte vi erano oggetti sia in oro che in argento che non erano stati regolarmente registrati e di cui il titolare non ha saputo fornire chiare indicazioni in merito alla loro provenienza.

Tra i diversi pacchi del deposito, gli agenti hanno rinvenuto altre due buste una della quali conteneva pezzi di argenteria mentre l’altra un orologio Rolex e gioielli in oro. Anche in questo caso il titolare non ha fornito alcuna documentazione idonea a giustificare il loro possesso. Pertanto il gioielliere è stato denunciato per il reato di ricettazione e per aver omesso di riportare sul registro le operazioni inerenti i preziosi usati ed in riparazione.