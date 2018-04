Il 'sempreverde' gioco delle tre campanelle fa altre due vittime. Arrivano i poliziotti

Non passa mai di moda il gioco delle tre campanelle, da decenni emblema della truffa a Napoli. Ed è di ieri l'ultimo caso: i poliziotti hanno notato, nei pressi della Chiesa Santa Maria Egiziaca di Forcella (corso Umberto), un gruppo di sette persone che alla vista degli agenti cominciava a scappare disperdendosi in tutte le direzioni. I poliziotti riuscivano a bloccare quattro delle sette persone. Una coppia era stata da poco truffata. Le due vittime, secondo la ricostruzione della polizia, erano state avvicinate da un uomo che, con vari artifizi, avrebbe convinto la coppia a tentare la fortuna, dirigendo poi la mano della vittima verso la campanella considerata vincente.



La coppia aveva puntato 40 euro, soldi che sono rientrati in possesso dei due. I poliziotti hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria in stato di libertà due uomini e sequestrato il banchetto e le campanelle.