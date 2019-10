Uno scherzo criminale: ragazzini lanciano una pedana contro il treno in corsa

Un pericolosissimo gioco, ideato da alcuni ragazzini di Monterusciello (Pozzuoli) poteva trasformarsi in una tragedia. Secondo quanto riportato da Cronaca Flegrea, un gruppo di giovanissimi ha aspettato il treno della CircumFlegrea sulla sommità di un terrapieno, aspettando il momento giusto per lanciare una pedana di legno. Prima ancora i giovani avevano asportato alcune pietre dalla strada ferrata, pensando di poter in questo modo far deviare la corsa del treno.

Alcuni residenti delle palazzine limitrofe hanno cominciato a urlare per richiamare l'attenzione dei giovani, che si sono dati alla fuga dopo aver lanciato la pedana contro il treno in corsa. Stando alle prime notizie non si sarebbe verificato alcun danno ai convogli, solo probabile spavento per il capotreno.