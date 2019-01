Blitz dei carabinieri in un bar: denunciati in sette per gioco d'azzardo

Irruzione dei carabinieri in un bar di Ischia: sorprese sette persone sedute intorno a un tavolo mentre giocavano a “conchè”. Sono stati denunciati per partecipazione a gioco d’azzardo. Denuncia anche per il titolare del locale pubblico, un 27enne del luogo, ritenuto responsabile di esercizio di giochi d’azzardo. Sequestrati due mazzi di carte francesi e un block notes con annotate iniziali e numeri, si presume corrispondenti alle puntate in denaro di ogni mano da regolare poi successivamente.

Indagini in corso per verificare l’effettivo ammontare del denaro giocato sul quale nessuno dei partecipanti ha voluto dire nulla.