Giochi erotici si trasformano in violenza: arrestato un 57enne

Tutto partì come un gioco erotico poi si trasformò in un incubo. Una notte di violenze con protagonista un 57enne che è stato arrestato dopo essere stato condannato a sei anni e sei mesi di reclusione della Corte d'Appello di Napoli. I fatti accaddero nel 2008 in un appartamento di Casoria dove si recarono il 57enne ed una 48enne per trascorrere una notte di sesso spinto.

La situazione degenerò quando l'uomo la legò al letto con delle manette costringendola a subire una serie di violenze. La spogliò, percosse e violentò anche con stimolatori erotici di grandi dimensioni. Tutta la notte. Poi la riaccompagnò a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, dove abitava, abbandonandola in strada e minacciandola di non dire niente. Lei trovò però il coraggio di denunciare e, quando la condanna è diventata definitiva, sono scattate le manette per l'uomo.

Per aggiornamenti FROSINONETODAY