Befana, arriva il giocattolo sospeso per i bambini ricoverati

Giocattoli di ogni tipo: peluche, bambole, macchinine. Sono quelli donati, al Santobono, ai bambini indigenti dall'assessore Alessandra Clemente e dalla polizia municipale. L'iniziativa, “Giocattolo sospeso” per la Befana, vedrà la donazione di altri giocattoli, fino a domani acquistabili affinché vengano donati ai più piccoli.

“#Giocattolosospeso è il cuore immenso dei napoletani trasformato in migliaia di carezze per chi ne ha più bisogno – scrive sui social Clemente. che ha ringraziato la rete delle mamme dell'Istituto Maria Eusiliatruce, il Comitato per il decoro e i volontari del verde di piazza Vanvitelli e dintorni, l'Associazione antiracket Maurizio Estate, il comitato de Bustis e le donne e uomini della Polizia Locale Unità Vomero Arenella – Un sentito ringraziamento ai medici e al personale della struttura che ci ha accolto”.