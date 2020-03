Coronavirus, ecco i corsi di ginnastica online. L'iniziativa a Monte di Procida

Il Comune di Monte di Procida ha voluto ovviare alla forzata sedentarietà dei propri concittadini (e di tutti gli italiani), costretti in casa per l'emergenza Coronavirus. Da oggi infatti, le associazioni sportive del territorio renderanno disponibili filmati di corsi che saranno poi trasmessi in diretta sulle pagine facebook del comune in questione.

In particolare si tratta di corsi di Ginnastica (Martedì, venerdì e sabato), Baby Gym (Martedì e giovedì) e Baby dance (Lunedì e mercoledì), dunque rivolti anche ai più piccoli. Per maggiori informazioni ci si può collegare con le pagine facebook del Comune di Monte di Procida.

