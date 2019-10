Ginevra, la sua battaglia più grande: operazione per rimuoverle il tumore al cervello

È un giorno importante per lei. A 7 anni, la piccola Ginevra affronterà in sala operatoria una battaglia già fondamentale: colpita da un tumore al cervello, le verrà rimosso oggi alla clinica INI di Hannover, in Germania.

La bimba è di Melito, dove vive con la sorellina ed i genitori. Proprio questi nei mesi scorsi avevano lanciato una campagna di crowdfunding per pagare il difficilissimo intervento, costato loro 55mila euro.

“Vai amore, vai e vinci – scrivono i familiari sui social – Papà, mamma e Miriana ti amano più della loro stessa vita. Sei una guarriera”.

La malattia le venne diagnosticata nel 2015. Trattata per diciotto mesi con cicli di chemio al Pausillipon, era in remissione. Poi il calvario è proseguito: prima il ricovero al Gemelli di Roma e poi la decisione, necessaria, dell'intervento in Germania.