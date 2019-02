I gilet bianchi scendono in piazza: pensionati sul piede di guerra (VIDEO)

Guidati da Fortunato Sommella e dalla figlia Italia, i pensionati hanno tenuto un flash mob questa mattina in piazzetta Augusteo per esprimere il "disagio di molti italiani". Fortunato Sommella (Partiito dei Pensionati d'Europa) spiega: "Abbiamo perso ogni certezza, avevamo un patto con lo Stato, avevamo versato i contributi per le pensioni e oggi ci troviamo pensioni minime, ai limiti della miseria". Fischietti colorati e gilet bianchi, i pensionati si dirigeranno in Prefettura per consegnare una petizione per chiedere più attenzione.e un maggiore confronto.