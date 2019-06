Grave lutto nel mondo accademico: addio al Prof. Marselli

Grave lutto nel mondo accademico napoletano. Si è spento, infatti, il Professor Gilberto Antonio Marselli, per anni docente di Economia Agraria presso l'Università Federico II di Napoli.

Laureato nel 1951 in agraria a Portici, assistente e collaboratore di Manlio Rossi Doria, animò il cosiddetto "Gruppo di Portici" e il Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno. Nel 2004 vinse il Premio Scanno per la sociologia.

L'Associazione Internazionale Guido Dorso, con sede a Napoli, ha voluto ricordare il Professor Marselli con un lungo messaggio: "Il Presidente Nicola Squitieri, il Segretario Generale Francesco Saverio Coppola , il Comitato Scientifico sono vicini alla famiglia Marselli per la morte del professore Gilberto Antonio Marselli. Muore un meridionalista,un economista e un sociologo di grande spessore, braccio destro di Manlio Rossi Doria e facente parte del gruppo dei ragazzi di Portici. Un suo scritto, frutto di una recente intervista, sarà presente in un libro sul pensiero del meridionalista Guido Dorso e sulla classe dirigente. Uomo di una lucidità di pensiero e profondo conoscitore dei fatti e degli uomini del Mezzogiorno, ha saputo coniugare pensiero ed azione impegnandosi anche politicamente. Caro Gilberto entri con pieno onore nell'albo dei meridionalisti e sarai un esempio per le nuove generazioni".

Anche l'ex assessore regionale della Campania Adriana Buffardi ha voluto ricordare sui social il Prof Marselli: "È morto Gilberto Antonio Marselli, un sociologo, un economista, uno studioso serio, un uomo colto attento curioso, un vero intellettuale meridionale di un tempo. Ho conosciuto Gilberto Marselli a metà anni 60 all'Arn, associazione che avevamo costituito con Fabrizia Ramondino e di cui sarebbe diventata presidente Vera Lombardi. Poi, in tutti questi anni ho letto e imparato dai suoi saggi e interventi. Ciao professore e grazie".