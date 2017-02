Scorta abusiva, Gigi D'Alessio scherza dopo la deposizione: “Finalmente una giuria di qualità”

“Finalmente una giuria di qualità”. È la frase scherzosa che avrebbe detto Gigi D'Alessio – ironizzando su quella di Sanremo e sulle polemiche dei giorni scorsi – al termine della deposizione cui è stato chiamato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Il cantante ha ricostruito la vicenda della presunta “scorta abusiva” al centro del processo. L'imputato è un agente di polizia, mentre è già stato condannato (con rito abbreviato) un altro sovrintendente di pubblica sicurezza.

Gigi D'Alessio ha confermato quanto già esposto la prima volta come persona informata sui fatti, subito dopo l'arresto dei poliziotti: “Credevo – ha spiegato il cantante – fossero in servizio, non sapevo fosse illegale”.