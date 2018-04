Gigi D'Alessio al Cardarelli: l'abbraccio dei fans | VIDEO

Bagno di folla e di affetto per Gigi D’Alessio, che domenica si è recato presso al Cardarelli per donare il sangue. Tanti i cittadini in fila che hanno seguito l'esempio del cantautore partenopeo.

"Nella giornata dedicata alle donazioni del sangue - afferma il consigliere regionale dei Verdi e membo della Commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli - l’artista napoletano ha voluto dare il suo contributo recandosi al Cardarelli per una nobile causa, donare il sangue. In tanti hanno seguito il suo esempio, facendo registrare una raccolta da record che non si verificava da anni. Bene D’Alessio che con il suo gesto ha mostrato una grande umanità. Gli artisti siano portavoce di temi sociali".

L'abbraccio dei fans per Gigi D'Alessio nel video pubblicato su Facebook dal consigliere Borrelli: