Natale e Capodanno a casa per Gigi D'Alessio: "Con Anna Tatangelo e con i miei figli"

Quest'anno niente cenone di Capodanno trascorso a guardare in televisione Gigi D'Alessio. La scelta di Mediaset di non affidare al musicista partenopeo la serata del 31 dicembre e il brindisi di Capodanno spinge D'Alessio ad affermare, intervistato da Federico Vacalebre sul Mattino: "Non è che chiudo a Napoli, Palapartenope, il tour del mio venticinquennale, ma che dopo 12 anni faccio un Capodanno a casa mia. Per una volta in famiglia, tutti insieme, e devo confessare che non ricordo più l'effetto che fa".

TATANGELO

"Passerò le feste con Anna, con i figli: ci facciamo il Natale a Roma, torno nella mia Napoli per tre bagni di folla, e riscappo a casa per la fine dell'anno".

CONCERTI

"A 50 anni, dopo 25 di carriera il pubblico ha confermato di volermi in scena, ha cantato con me a Bergamo come farà a Napoli, dal 26 al 28: prima data sold out, per il tutto esaurito alla seconda mancano al massimo duecento biglietti, anche la terza sarà gremita".