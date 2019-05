Inaugurato il 'Giardino della non violenza e dei cinque continenti' a Scampia

Il Sindaco Luigi de Magistris ha pubblicato su Facebook un post per la consegna a Scampia del “Giardino dei cinque continenti e della non violenza”. "Questa mattina, con profondo orgoglio e commozione, mi sono recato a Scampia per partecipare alla cerimonia di consegna del “Giardino dei cinque continenti e della non violenza”.

Dopo quattro anni di intenso lavoro, con l’aiuto di instancabili volontari della “rete Pangea”, è stato possibile trasformare sei discariche, in un giardino ricco di messaggi di pace e solidarietà. Per l’occasione è stato inaugurato lo splendido murale di 130 mt. lungo il muro perimetrale dello stadio “A. Landieri”, che raffigura i volti degli uomini e le donne che si sono contraddistinti nella lotta contro la violenza. Le opere sono state realizzate da Gianluca “Raro” e Fabio della Ratta “biodpi”, con la collaborazione di tre ragazzi del Gambia: Ceesay Muhammed, Gassim Jabbi, Cham Alagie Momodou.

In un’epoca di bui egoismi, l’esperienza realizzata a Scampia rappresenta la luce: una comunità che attraverso la solidarietà e l’amore per gli spazi condivisi, è riuscita a creare e valorizzare un luogo da tempo abbandonato, rendendolo accessibile a tutti."

