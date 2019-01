Cardarelli, i giardini sono usati come discarica

Troppo degrado anche per i clochard. La aiuole di fronte all'Ospedale Cardarelli di Napoli appaiono oggi, come una piccola discarica abusiva. Rifiuti di ogni tipo occupano i giardini, tanto da spingere anche il gruppo di senza fissa dimora che vi trovava da tempo rifugio ad andare via. I pericoli principali per gli homeless sono la caduta di rami e la presenza di topi, che cercano cibo nell'immondizia.