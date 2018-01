"Trasmettevi amore in ogni tuo piatto", il ricordo dello chef Giannino Florio

Gestiva con il figlio il ristorante che portava il suo nome, da Giannino, ad Agerola, il suo paese. Giannino Florio era un eccellente cuoco, un uomo stimato che ieri è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari. Il suo volto era famoso in costiera per aver reclamizzato, con i suoi baffi, una nota ditta di hotellerie. Giannino Florio era anche un grande maestro, istruttore nella scuola alberghiera. Oggi su facebook sono molti suoi ex allievi a ricordarlo: "Un grande uomo, un grande chef, una vera roccia, un uomo che ha insegnato tanto, che ha dedicato la sua vita al lavoro, un lavoro che lui faceva con passione, una passione che lui riusciva a trasmettere in ogni suo piatto e in ogni cosa che faceva", questo il ricordo del nipote.



"Ciao Giovanni, carissimo amico e collega. Da poche ore il Signore della vita e dell'amore ti ha chiamato nella sua vigna. La tua voglia di vivere e la gioia, unica e speciale, resta nel cuore di tutti. Sei stato un fratello per noi che abbiamo avuto il dono di vivere al tuo fianco.

Professore Florio anche nella vita". Giannino Florio era un punto di riferimento umano, professionale e gastronomico della costiera.