Gianni Lettieri condannato per bancarotta

L'imprenditore napoletano Gianni Lettieri è stato condannato per la bancarotta della Novaceta. L'ex candidato a sindaco del centrodestra, sia nel 2011 che nel 2016, è stato condannato in primo grado dal tribunale di Milano a quattro anni e quattro mesi. L'ex sfidante di Luigi de Magistris in entrambe le tornate elettorali era accusato insieme ad altri imprenditori del fallimento dell'azienda di Magenta, diventata successivamente BembergCell.

Le condanne

La pene sono andate dai sette anni di carcere fino ai due anni e mezzo per gli imputati di posizioni meno gravi. Dei 19 imputati solo due sono stati assolti. Tra i condannati figura anche Roberto Tronchetti Provera, fratello di Marco e presidente del Consiglio d'amministrazione per un anno e mezzo tra il 2003 e il 2005. Le parti civili sono state risarcite con una provvisionale da un milione di euro anche se i 20 lavoratori che si costituiti in giudizio hanno ricevuto solo 1500 euro a testa.