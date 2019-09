Oggi, 19 settembre 2019, il giornalista Giancarlo Siani avrebbe compiuto 60 anni. Se i sicari della camorra non l'avessero ucciso il 23 settembre 1985, il cronista del Mattino sarebbe ancora tra noi a raccontare Napoli e i suoi problemi. Nel giorno del suo compleanno l'ha ricordato il fratello Paolo con una lunga lettera pubblicata da Repubblica in cui confessa: “Mi manchi ancora dopo tutti questi anni”.

Il ricordo del fratello Paolo

"Il compleanno di Giancarlo è l'occasione per commentare la mancanza di un uomo che avrebbe dato ancora tanto a Napoli e ribadire i danni che provoca la camorra che ha tolto alla città un uomo del bene, strappato ai suoi cari ma che, soprattutto, era un capitale umano che è stato sottratto alla città". Così all'Adnkronos, Paolo Siani, medico e membro della Camera dei deputati dal 2018, fratello del giornalista Giancarlo, ucciso dalla camorra nel 1985 che oggi avrebbe compiuto 60 anni. "Se si pensa che la camorra ha ucciso 500 persone innocenti - chiarisce Paolo Siani - allora si può comprendere che danno enorme e quanta sofferenza la camorra ha creato nella nostra regione. Un danno insopportabile a cui bisogna porre rimedio. Si tratta di un capitale umano che è stato sottratto alla Campania e che sarebbe potuto essere decisivo per lo sviluppo di questa regione. Quindibisogna portare questo momento di riflessione a tutti, cittadini, giornalisti e ragazzi e soprattutto far capire ai più giovani a rischio di uscire dalla zona grigia in cui sono. Anche per questo, il 23 settembre ci sarà una grande manifestazione a Napoli - conclude - e alla presenza del presidente della Camera, sarà inaugurato un luogo in cui conservare la memoria delle vittime della camorra con al centro la Mehari di Giancarlo".

Le parole di Matteo Renzi

In ricordo del giornalista ucciso anche le parole di Matteo Renzi che su Facebook ha espresso la sua vicinanza alla famiglia Siani. "Giancarlo Siani oggi avrebbe compiuto 60 anni. La camorra lo ha ucciso a Napoli perche` un giornalista scomodo andava eliminato. Oggi il fratello Paolo scrive questo articolo che mi commuove e mi fa venire i brividi. Un abbraccio alla famiglia Siani, un abbraccio a tutte le vittime delle mafie, del terrorismo, della criminalità. E che l'esempio di Giancarlo Siani aiuti tutti noi, specie i più giovani, a vivere nella libertà delle persone vere".