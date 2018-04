Suicidio studentessa, Giada non aveva sostenuto esami all'Università

Giada De Filippo prima di lanciarsi nel vuoto avrebbe risposto al telefonino, era il fidanzato che le chiedeva dove fosse, mentre parenti e amici attendevano trepidanti che i docenti universitari chiamassero anche lei a discutere la tesi nell'università di Monte Sant'Angelo.

"Sono qui, mi vedi, alza la testa", sarebbero state le ultime parole dette al fidanzato prima di lanciarsi nel vuoto da un padiglione della facoltà.

Giada aveva raccontato a tutti di aver terminato gli esami di Farmacia, mentre in realtà, probabilmente, non ne aveva dato nessuno e aveva anche comprato le bomboniere per la laurea e prenotato il locale, dove si sarebbe dovuta tenere la festa.

Quest'anno aveva deciso anche di non iscriversi alla facoltà di Farmacia della Federico II, perchè tanto la laurea era vicina, ma la realtà, purtroppo era ben diversa. Il dramma interiore che viveva la 26enne era così grande, che non aveva avuto la forza di raccontare neppure a chi le stava più vicino la verità.

FUNERALI

L'estremo saluto a Giada si terrà giovedì nel suo paese natale, Sesto Campano, in provincia di Isernia. Sulla sua salma non è stato, dalla Procura partenopea, disposto alcun esame autoptico: è stata ritenuta sufficiente l'ispezione cadaverica, in seguito alla quale verrà dato il nulla osta per la sua restituzione ai familiari.