Omicidio De Fenza, due arresti dopo 16 anni di indagini: colpito il clan Marfella-Pesce

Giacomo De Fenza, ritenuto l'esattore delle estorsioni per il clan Lago, è stato ucciso in un agguato architettato dai Marfella-Pesce il 27 settembre del 2001, secondo quanto emerge dalle indagini della Polizia coordinate dalla Procura di Napoli. Decisive per risolvare il caso le rivelazioni dei pentiti, che hanno ricostruito la vicenda.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura hanno notificato un'ordinanza di arresto in carcere nei confronti di Carmine Perna, 66 anni, Vitale Perfetto, 38 anni (considerato il reggente del clan Marfella-Pesce).

De Fenza venne ucciso con una serie di colpi di arma da fuoco al capo e all'addome, mentre era alla guida della sua automobile.