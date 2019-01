Gestioncar, la Regione ascolta i licenziati: "Truffati dal subappalto"

Licenziati dal 3 tre dicembre da un azienda che sembra fantasma. Il Caso Gestioncar arriva in Regione Campania, convocati dallo staff dell'assessore al Lavoro Sonia Palmeri. La vicenda dei 23 lavoratori napoletani comincia un anno fa quando, senza che loro sapessero nulla, le azioni della Gestioncar passarono dai vecchi proprietari, la famiglia Gargano, a una nuova società.

I nuovi proprietari non si sono mai palesati e, dopo l'estate, i dipendenti non hanno più ricevuto stipendio. Un giorno di novembre hanno trovato i cancelli dell'azienda chiusi, senza che nessuno desse una spiegazione. Quei cancelli non si sarebbero più aperti. Il 3 dicembre è giunta la lettera di licenziamento, contravvenendo a tutte le leggi in materia, che prevedono il preavviso ai lavoratori, la comunicazione a sindacato a autorità competenti e procedura di mobilità.

Cosa ancora più strana è che, recatosi presso la sede legale, le 23 persone abbiano scoperto che era stata abbandonata mesi prima. A oggi, il rappresentante della Gestioncar risulta non reperibile. La Regione non ha preso impegni con i lavoratori, ma ha assicurato che proverà a organizzare un tavolo con i committenti. La Gestioncar, infatti, era impegnata in un'attività di customer service per Monte dei Paschi di Siena. Si trattava, però, di un impiego in subappalto con un'altra ditta, la B-Services.

La vertenza Gestioncar, seguita dai legali della Camera popolare del Lavoro dell'Ex Opg Je so pazz, ripropone il tema dei subappalti senza controllo, che a Napoli e in Campania si rivelano, spesso, un sistema di scatole cinesi che rende molto difficile risalire a responsabilità morali e penali.