Il Premier Gentiloni in arrivo, a Napoli parte la contestazione

Uno striscione che chiede 'Lavoro per tutti' è stato esposto questa mattina su una gru nel cantiere di piazza Municipio, di fronte all'ingresso del Teatro Mercadante che ospiterà il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, a Napoli per un forum organizzato da 'il Mattino'. Lo striscione è frimato dal 'Movimento di lotta 7 novembre'. Come riporta l'Ansa, circa venti manifestanti avrebbero tentato di sfondare il cordone di sicurezza della polizia protenstando contro il Jobs Act, gridando 'Via da Napoli!'.