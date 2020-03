"Ragazzi, tornate a casa": quattro giovani scappano nel Rione Sanità

Stanotte, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno sorpreso un gruppo di persone in via Villari che, alla vista della volante, si sono date alla fuga.

I poliziotti hanno bloccato 4 giovani, tutti napoletani tra i 20 e i 26 anni, e li hanno denunciati ai sensi dell’art.650 per inottemperanza alle prescrizioni del D.P.C.M. del 9 marzo 2020; inoltre, due di questi sono stati denunciati anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché trovati in possesso di tre coltelli con lama autobloccante lunga circa 11cm.